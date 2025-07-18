ЕС введет полный запрет на транзакции для банков из России

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России заменит отключение банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT запретом на транзакции. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

«В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции», - указало внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в МИД сообщили, что под санкции попали еще больше российских банков.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских рестрикций. Как уточнил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ограничения затронут в том числе 22 банка из РФ, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиСанкции Против РоссииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры