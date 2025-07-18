ЕС введет полный запрет на транзакции для банков из России
Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России заменит отключение банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT запретом на транзакции. Об этом сообщили в МИД Эстонии.
«В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции», - указало внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, в МИД сообщили, что под санкции попали еще больше российских банков.
Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских рестрикций. Как уточнил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ограничения затронут в том числе 22 банка из РФ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС введет полный запрет на транзакции для банков из России
- В Брянской области уничтожили пять дронов ВСУ за 25 минут
- МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию
- Экс-глава Минобороны Украины стал секретарем СНБО
- Билеты подорожают: Новый авиасбор ляжет на плечи потребителей
- В Северной Осетии задержали двух планировавших теракт подростков
- Юрист Енютина: Засудить работодателя за увольнение из-за нейросетей нельзя
- В Крыму запретили распространение данных о местах размещения ПВО и военных
- В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России
- Насильно придушить? В России спорят о блокировке западных мессенджеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru