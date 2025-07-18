ЕС введет полный запрет на транзакции для банков из России

«В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции», - указало внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в МИД сообщили, что под санкции попали еще больше российских банков.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских рестрикций. Как уточнил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ограничения затронут в том числе 22 банка из РФ, пишет RT.

