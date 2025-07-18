В Брянской области уничтожили пять дронов ВСУ за 25 минут
18 июля 202511:20
Дежурные средства ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 9.50 мск до 10.15 мск... уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», - указано в сообщении.
Минувшей ночью над регионом сбили 31 украинский дрон, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru