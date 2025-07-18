В Брянской области уничтожили пять дронов ВСУ за 25 минут

Дежурные средства ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Над Россией ночью уничтожили 73 украинских беспилотника

«В период с 9.50 мск до 10.15 мск... уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», - указано в сообщении.

Минувшей ночью над регионом сбили 31 украинский дрон, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Брянская ОбластьМинобороныБеспилотники

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