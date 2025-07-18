Экс-глава Минобороны Украины стал секретарем СНБО

Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны», - говорится в документе.

Чиновник возглавлял министерство обороны в 2023-2025 годах.

Ранее стало известно, что США не согласовали кандидатуру Рустема Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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