Экс-глава Минобороны Украины стал секретарем СНБО
18 июля 202510:56
Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны», - говорится в документе.
Чиновник возглавлял министерство обороны в 2023-2025 годах.
Ранее стало известно, что США не согласовали кандидатуру Рустема Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru