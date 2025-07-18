МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Как отметили в МИД, полякам не рекомендуют посещать РФ в связи с конфликтом на Украине и признанием Польши недружественным государством с российской стороны.

«В связи с сокращением числа польских консульских сотрудников в России возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена», - говорится в сообщении.

Ранее республика закрыла генконсульство России в Кракове, в ответ РФ объявила о закрытии генконсульства Польши в Калининграде, напоминает RT.

