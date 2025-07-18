МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как отметили в МИД, полякам не рекомендуют посещать РФ в связи с конфликтом на Украине и признанием Польши недружественным государством с российской стороны.
«В связи с сокращением числа польских консульских сотрудников в России возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена», - говорится в сообщении.
Ранее республика закрыла генконсульство России в Кракове, в ответ РФ объявила о закрытии генконсульства Польши в Калининграде, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru