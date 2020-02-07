Лавров рассказал, что Россия уже привыкла к угрозам санкциями

7 февраля 202008:33

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления США о готовности ввести санкции в отношении компании «Роснефть» из-за сотрудничества с Венесуэлой. В ходе пресс-конференции по итогам визита в Мексику дипломат заявил, что Россия «к этому уже привыкла», передает RT.

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На текущей неделе сообщалось, что в ближайшие недели Соединенные Штаты намерены принять новые «весьма болезненные» меры в отношении правительства Венесуэлы. В частности, под новые санкции может подпасть и российская «Роснефть», отмечает Ura.ru.

В октябре специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе его визита в Лондон заявил, что нефтяная компания Нефтяная компания «Роснефть» занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. Об этом написала The Financional Times. Позднее в «Роснефти» эти обвинения назвали незаконными.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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