Лавров рассказал, что Россия уже привыкла к угрозам санкциями

На текущей неделе сообщалось, что в ближайшие недели Соединенные Штаты намерены принять новые «весьма болезненные» меры в отношении правительства Венесуэлы. В частности, под новые санкции может подпасть и российская «Роснефть», отмечает Ura.ru.

В октябре специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе его визита в Лондон заявил, что нефтяная компания Нефтяная компания «Роснефть» занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. Об этом написала The Financional Times. Позднее в «Роснефти» эти обвинения назвали незаконными.



