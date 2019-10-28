«Роснефть» ответила на обвинения США по Венесуэле

"Роснефть" прокомментировала информацию о ее «ключевой роли в выживании режима венесуэльского Мадуро», о которой заявили в США. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте "Роснефти".

На прошлой неделе специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью изданию The Financional Times заявил, что "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны.