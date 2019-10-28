«Роснефть» ответила на обвинения США по Венесуэле
"Роснефть" прокомментировала информацию о ее «ключевой роли в выживании режима венесуэльского Мадуро», о которой заявили в США. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте "Роснефти".
На прошлой неделе специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью изданию The Financional Times заявил, что "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны.
Эти обвинения в «Роснефти» назвали незаконными. В "Роснефти" подчеркнули, что инвестиции в Венесуэлу основаны на контрактах, заключенных задолго до введения санкций и полностью соответствуют международным нормам.
Кроме того, в нефтяной компании заявили о лицемерии США в связи с избирательным подходом к разрешению компаниям сотрудничать с Венесуэлой. «Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance – одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии", - говорится в сообщении.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей