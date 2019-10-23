Администрация США: «Роснефть» играет центральную роль в «выживании» Мадуро
Нефтяная компания "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. Как пишет The Financional Times, об этом заявил специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе его визита в Лондон.
«Роснефть» действительно играет центральную роль в «выживании» режима, она покупает добываемую нефть, она помогает продавать эту нефть, помогает им организовать финансирование», - приводит слова Абрамса британское издание.
Тем временем Вашингтон неуклонно ужесточает экономические санкции против Венесуэлы, пытаясь спровоцировать крах революционного социалистического правительства Мадуро и новые президентские выборы. В США считают, что Каракас пока держится за счет своих ключевых сторонников - Кубы, России, Китая и Турции.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует ряд санкций в отношении Кубы в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого администрация Трампа и ряд других стран решили больше не признавать в качестве законного лидера страны. Кроме того, отмечалось, что Белый дом изучает роль РФ в этом направлении.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Администрация США: «Роснефть» играет центральную роль в «выживании» Мадуро
- Экс-агент британской разведки призвал защищаться от российской агрессии
- «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
- Минобороны опубликовало видео дозаправки Ту-160 в воздухе
- Киев задолжал пенсионерам Донбасса $1,4 млрд