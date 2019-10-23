Администрация США: «Роснефть» играет центральную роль в «выживании» Мадуро

Нефтяная компания "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. Как пишет The Financional Times, об этом заявил специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе его визита в Лондон.

«Роснефть» действительно играет центральную роль в «выживании» режима, она покупает добываемую нефть, она помогает продавать эту нефть, помогает им организовать финансирование», - приводит слова Абрамса британское издание.