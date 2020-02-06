Подсели на тяжёлые. Аналитик объяснил зависимость США от российской нефти

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, почему США с их ростом нефтедобычи всё равно импортируют нефть.

«С 2016 года они нарастили добычу с показателя с 8,4 млн баррелей до 13 млн баррелей в сутки. Рост колоссальный. Исключительно по счастливому стечению обстоятельств этот подъем пришёлся на президентство господина Трампа, и ему теперь есть что предъявить своим избирателям. Рост происходит в основном за счёт сланцевой нефти. Это нефть лёгкая и сверхлёгкая, которая в чистом виде не очень пригодна для американских нефтеперерабатывающих заводов и не может удовлетворить спрос НПЗ просто ввиду своих физико-химических характеристик. Их нужно смешивать с более вязкими, тяжёлыми сортами. При этом значительная часть внутреннего спроса – бензин и дизельное топливо, под которые лёгкие сорта нефти плохо приспособлены.

Являясь крупнейшим производителем нефти в мире, США в то же время являются одним из крупнейших импортёров нефти. Они импортируют порядка 7-8 млн баррелей в сутки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты», - отметил эксперт.

Более тяжёлые сорта нефти может поставлять не только Россия, но и, например, Канада, Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, пояснил Фролов. Однако в случае с двумя последними странами вмешивается внешнеполитический фактор.

«Как правило, США закупали значительные объёмы нефти в Венесуэле, но американские власти наложили санкции на эту страну. И здесь США мог бы помочь Иран со своей нефтью… но США ввели санкции и против Ирана! С одной стороны, в США развивается экспорт лёгкой нефти, и при этом растёт внутренний спрос на нефть, потому что растёт спрос на нефтепродукты. С другой стороны, две крупные страны, которые могли бы удовлетворить потребности США в импорте нефти, оказались отсечены волей самих Соединённых Штатов от американского и, в принципе, от мирового рынка. Приходится работать с тем, что есть. Это в первую очередь Канада, а также Россия», - сказал в беседе с НСН замгендиректора Института национальной энергетики.

По мнению эксперта, в будущем США предстоит найти баланс, экспортируя добытые излишки и наращивая импорт, несмотря на рост внутренней добычи.

Ранее Фролов в беседе с НСН отмечал, что при переизбытке предложения лёгкой нефти на мировом рынке растёт спрос на тяжёлые сорта.

