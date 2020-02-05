США намерены ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Как отмечает агентство, представитель США не уточнил, какие именно ограничительные меры в отношении российской компании планируется применить, назвав это предметом внутренних обсуждений.

Также американский чиновник заявил, что подход с санкциями США используют и в отношении других нефтяных компаний, в частности испанской Repsol и американской фирмы Chevron, из-за их деятельности в Венесуэле.

Напомним, в октябре прошлого года специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью изданию The Financional Times заявил, что "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. В ответ в "Роснефти" назвали эти обвинения незаконными.







