США намерены ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы

5 февраля 202023:59

В США заявили о намерении ввести санкции против компании «Роснефть», которая, по утверждения американских властей, оказывает поддержку Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

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Как отмечает агентство, представитель США не уточнил, какие именно ограничительные меры в отношении российской компании планируется применить, назвав это предметом внутренних обсуждений.

Также американский чиновник заявил, что подход с санкциями США используют и в отношении других нефтяных компаний, в частности испанской Repsol и американской фирмы Chevron, из-за их деятельности в Венесуэле.

Напомним, в октябре прошлого года специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью изданию The Financional Times заявил, что "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. В ответ в "Роснефти" назвали эти обвинения незаконными.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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