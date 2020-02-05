США намерены ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы
В США заявили о намерении ввести санкции против компании «Роснефть», которая, по утверждения американских властей, оказывает поддержку Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Как отмечает агентство, представитель США не уточнил, какие именно ограничительные меры в отношении российской компании планируется применить, назвав это предметом внутренних обсуждений.
Также американский чиновник заявил, что подход с санкциями США используют и в отношении других нефтяных компаний, в частности испанской Repsol и американской фирмы Chevron, из-за их деятельности в Венесуэле.
Напомним, в октябре прошлого года специальный представитель администрации Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью изданию The Financional Times заявил, что "Роснефть" занимает центральное место в удержании власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за ее ключевой роли в торговле нефтью страны. В ответ в "Роснефти" назвали эти обвинения незаконными.
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