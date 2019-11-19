Курды назвали сфабрикованным видео поджога российского патруля

Видео нападения курдов на бронетехнику с российским флагом сфабриковано. Об этом в эфире НСН заявил представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.

Напомним, 18 ноября в в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA был опубликован видеоролик, на котором видно, как некие люди забрасывают бутылками с зажигательной смесью БТР без опознавательных знаков, но с российским флагом. Сообщалось, что это съемка нападения членов Рабочей партии Курдистана на российский патруль в Сирии.