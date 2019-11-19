Курды назвали сфабрикованным видео поджога российского патруля
Представитель диаспоры сирийских курдов в России заявил в эфире НСН, что запись якобы нападения на российских военных была сделана две недели назад.
Видео нападения курдов на бронетехнику с российским флагом сфабриковано. Об этом в эфире НСН заявил представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.
Напомним, 18 ноября в в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA был опубликован видеоролик, на котором видно, как некие люди забрасывают бутылками с зажигательной смесью БТР без опознавательных знаков, но с российским флагом. Сообщалось, что это съемка нападения членов Рабочей партии Курдистана на российский патруль в Сирии.
«Это видео сфабриковано. Если внимательно посмотреть, видно сразу. Это случилось две недели назад, 6 ноября. А тогда в городе Кобани было патрулирование, турецкую машину забросали камнями. В ответ турки начали стрелять по людям, убили одну женщину и двоих ранили. На видео показывают машину, которая непохожа даже на российский БТР. Они хотят прикрыть свое преступление просто. Никого из Курдской рабочей партии там не было. Это все вранье», - заявил Мухаммад.
Ранее СМИ сообщали, что курды в районе Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Тогда, Джавад Мухаммад в эфире НСН опроверг нападение на россиян. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.
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