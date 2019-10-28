Курды признали Россию гарантом своей безопасности

По словам представителя диаспоры сирийских курдов в России Джавада Мухаммада, участие России в разрешении конфликта сторон является гарантом безопасности. Однако в беседе с НСН он все же отметил, что курдские формирования планируют пристально следить за всеми действиями турецкой армии.

«Мы считаем, что Россия – это гарант мира, нашей безопасности. Поэтому мы будем выполнять сочинские договоренности по максимуму, выполнять меморандум. С другой стороны, мы, конечно, будем координировать сирийскую армию. Потому что то, что Турция сделала, – это самая настоящая оккупация зоны безопасности. Постараемся в этих координатах действовать», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в Сирию планируется перебросить порядка 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что в состав российской военной полиции для отправления в Сирию набирали преимущественно выходцев с Северного Кавказа и мусульман.

