Курды опровергли закидывание россиян камнями в Сирии

Курды из деревень в сирийской местности Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Таким образом, по данным СМИ, они решил выразить свое недовольство присутствием военных.

В свою очередь представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.