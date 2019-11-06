Курды опровергли закидывание россиян камнями в Сирии
Представитель диаспоры сирийских курдов в РФ рассказал НСН, что на самом деле произошло в Кобани.
Курды из деревень в сирийской местности Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Таким образом, по данным СМИ, они решил выразить свое недовольство присутствием военных.
В свою очередь представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.
«Они кидали камнями только в турецкий патруль. В российский патруль никто камнями не кидал. Я смотрел эти кадры. Они даже руки поднимают, приветствуют российский патруль, а когда турецкий патруль идет – они кидают камнями Мы очень хорошо относимся к российской военной полиции, мы считаем, что они – наш гарант мира и сохранения нашего народа. А Турция – это агрессор, это оккупанты», - подчеркнул он.
Российские и турецкие военные патрулируют границу между Сирией и Турцией по маршруту в провинции Эль-Хасака, заявил ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Кроме того, патрулирование осуществляется в районе Кобани, а также по маршруту Айлишер – Бандархан в провинции Алеп. Ранее Турция ввела войска на север Сирии и развернула боевые действия против курдских вооруженных формирований.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ради «четырехдневки» россияне готовы больше работать
- В российских тюрьмах могут ввести запрет на сотовую связь
- Жители сирийских деревень забросали камнями российский патруль
- Вооруженная группа напала на погранзаставу в Таджикистане
- Комитет по разоружению ГА ООН одобрил российские проекты