Курды открестились от поджога российского патруля в Сирии

«Возможно, это какая-то маленькая провокация. Но я продолжаю утверждать, что мы [сирийские курды] принимаем российскую военную полицию как дружескую нам. Это мог быть кто-то протурецкий, возможно, что представители Рабочей партии Курдистана, может быть несознательные элементы, чокнутые какие-то, но не наши, не сирийские курды. Мы Россию уважаем и считаем ее гарантом мира, она такими процедурами, как патрулирование, нас защищает. Народ, конечно, не доволен, что за одним русским БТР идет 5-6 турецких автомобилей, и это нас провоцирует, но мы готовы терпеть ради России. Это не наша политика, не сирийских курдов, забрасывать российских представителей камнями и "коктейлями Молотова"», - сказал Муххамад.

В начале ноября СМИ также сообщали о том, что курды из деревень в сирийской местности Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Тогда, Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.