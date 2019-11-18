Курды открестились от поджога российского патруля в Сирии
Представитель диаспоры сирийских курдов в России в эфире НСН прокомментировал сообщения о нападении на российских военных полицейских недалеко от Кобани. Видеозапись атаки ранее появилась в Интернете.
В Сирии неизвестные, предположительно, члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» военную технику с флагом России во время совместного патрулирования российских и турецких военных в район Кобани к востоку от Евфрата. Видео атаки было опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в беседе с НСН заявил, что данный инцидент, скорее всего, является провокацией, и не имеет прямого отношения к сирийским курдам.
«Возможно, это какая-то маленькая провокация. Но я продолжаю утверждать, что мы [сирийские курды] принимаем российскую военную полицию как дружескую нам. Это мог быть кто-то протурецкий, возможно, что представители Рабочей партии Курдистана, может быть несознательные элементы, чокнутые какие-то, но не наши, не сирийские курды. Мы Россию уважаем и считаем ее гарантом мира, она такими процедурами, как патрулирование, нас защищает. Народ, конечно, не доволен, что за одним русским БТР идет 5-6 турецких автомобилей, и это нас провоцирует, но мы готовы терпеть ради России. Это не наша политика, не сирийских курдов, забрасывать российских представителей камнями и "коктейлями Молотова"», - сказал Муххамад.
В начале ноября СМИ также сообщали о том, что курды из деревень в сирийской местности Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Тогда, Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.
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