«Курды или спецслужбы»: Кто стоит за терактом в Анкаре во время саммита БРИКС
После нападения на объект авиационного завода Tusaş пять человек погибли, 22 пострадали. Эрдоган заявил, что теракт был направлен против независимости Турции, а ряд экспертов считают, что теракт мог быть совершен теми, кого не устраивает возможность решения курдского вопроса.
К нападению на здание Турецкой аэрокосмической компании (Tusaş) может быть причастна Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции), которую Анкара признала террористической и запретила, сообщил глава МВД Али Ерликая.
По его словам, данные о личностях террористов и их принадлежности к какой-либо организации будут обнародованы после завершения работы по идентификации. Ерликая отметил, что процесс идентификации личностей нападавших продолжается.
ВЗРЫВ И ПАНИКА: РПК ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Нападение на объект авиационного завода Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре произошло днем 23 октября. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники телеканала A Haber сообщали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и бросили ручную гранату. По предварительным данным, нападение осуществили три человека, среди них одна женщина. Выйдя из машины, они начали стрелять в прохожих.
Напавшие попали в объективы видеокамер, также на видео запечатлен и момент взрыва. Персонал предприятия был направлен в убежища. По данным Telegram-канала «Mash», преступники были вооружены АКС-74У, пистолетами и пятью американскими гранатами (предположительно, M67).
В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации по меньшей мере двух террористов – мужчины и женщины. Власти назвали произошедшее терактом.
Эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии Турции Мустафа Бегюрджю сообщил 24 октября, что напавшие явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы. Он проанализировал записи с камер видеонаблюдения и отметил, что, по всей видимости, боевики намеренно устроили теракт в 15:20 – вскоре после завершения утренней смены, длящейся с 8:00 утра до 15:00.
«Они вошли в здание вместе с сотрудниками, которые были в шоке и панике, и начали стрелять по проходной, не выбирая цель. По всей видимости, сначала они убили и ранили сотрудников охраны, а затем сотрудников предприятия», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
Бегюрджю напомнил о теракте в прошлом октябре в центре Анкары у здания парламента, когда боевики РПК применили аналогичную схему со взрывом и последующей попыткой проникнуть в здание. В то же время он указал на то, что наблюдается рост числа терактов религиозных радикалов.
Аэрокосмическая корпорация Tusaş производит военные самолеты, беспилотники, космическое обррудование, а также занимается модернизацией истребителей F-16.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ И КУРДСКИЙ ВОПРОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Казани на саммите БРИКС. Источники газеты Yeni Safak сообщали, что он покинет встречу утром 24 октября, прервав программу своего визита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Эрдоган примет участие в саммите в Казани в формате БРИКС+, после чего улетит в середине дня.
Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября и завершится вечером 24 октября. В этом году Россия председательствует в БРИКС под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Комментируя теракт, Эрдоган заявил, что силы безопасности проявили себя оперативно и немедленно ликвидировали террористов.
«Это гнусное нападение, направленное на выживание и мир нашей страны и наши оборонные инициативы, которые являются символом нашего идеала полностью независимой Турции. Наша нация должна знать, что ни одна структура, террористическая организация не сможет достичь своих целей», – сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет бороться со всеми террористическими угрозами «многопланово» и «решительно».
Президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом в Казани выразил соболезнования в связи с терактом. Российский лидер подчеркнул, что РФ осуждает любые проявления подобного рода.
Осудили теракт и на Западе. Так, в числе первых высказалась Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что шокирован новостью о погибших и раненых в Анкаре. С заявлениями также выступили Азербайджан, Алжир, Армения и Греция.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС. Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН отметил, что теракт мог быть совершен теми, кого не устраивает возможность решения курдского вопроса.
«Я думаю, что теракт никак не связан с визитом Эрдогана в Казань. Это, скорее, связано с тем, что происходит в последнее время в Турции, а именно - процесс сближения Эрдогана с курдами. В будущем планируется начать мирный процесс на фоне событий на Ближнем Востоке, а это далеко не всех устраивает. Думаю, теракт был совершен именно теми, кого не устраивает возможность решения курдского вопроса. Такие силы могут находиться как внутри Турции, так и внутри курдского движения. Некоторые иностранные спецслужбы могут быть в этом также заинтересованы», – сказал собеседник НСН.
В свою очередь политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский призвал дождаться официальных данных по факту теракта и только потом делать какие-либо выводы, передает «Радиоточка НСН».
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