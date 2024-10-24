«Курды или спецслужбы»: Кто стоит за терактом в Анкаре во время саммита БРИКС

ВЗРЫВ И ПАНИКА: РПК ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Нападение на объект авиационного завода Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре произошло днем 23 октября. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники телеканала A Haber сообщали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и бросили ручную гранату. По предварительным данным, нападение осуществили три человека, среди них одна женщина. Выйдя из машины, они начали стрелять в прохожих.

Напавшие попали в объективы видеокамер, также на видео запечатлен и момент взрыва. Персонал предприятия был направлен в убежища. По данным Telegram-канала «Mash», преступники были вооружены АКС-74У, пистолетами и пятью американскими гранатами (предположительно, M67).

В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации по меньшей мере двух террористов – мужчины и женщины. Власти назвали произошедшее терактом.

Эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии Турции Мустафа Бегюрджю сообщил 24 октября, что напавшие явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы. Он проанализировал записи с камер видеонаблюдения и отметил, что, по всей видимости, боевики намеренно устроили теракт в 15:20 – вскоре после завершения утренней смены, длящейся с 8:00 утра до 15:00.

«Они вошли в здание вместе с сотрудниками, которые были в шоке и панике, и начали стрелять по проходной, не выбирая цель. По всей видимости, сначала они убили и ранили сотрудников охраны, а затем сотрудников предприятия», – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Бегюрджю напомнил о теракте в прошлом октябре в центре Анкары у здания парламента, когда боевики РПК применили аналогичную схему со взрывом и последующей попыткой проникнуть в здание. В то же время он указал на то, что наблюдается рост числа терактов религиозных радикалов.