Эрдоган: Некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине
В срыве переговоров по Украине в 2022 году виновны определенные лобби, которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что Анкара всегда прилагала и продолжит прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта. По словам Эрдогана, переговоры в Стамбуле играли важную роль в этом процессе.
«Определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», - сказал президент, слова которого приводит агентство Anadolu.
Ранее лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) выступили за восстановление устойчивого мира на Украине, при этом никак не упомянув в своих заявлениях Россию. Главы США, Индии, Австралии и Японии указали, что на Украине необходимо прочно урегулировать ситуацию согласно международному праву и принципам Устава ООН, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru