Эрдоган: Некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине

Он отметил, что Анкара всегда прилагала и продолжит прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта. По словам Эрдогана, переговоры в Стамбуле играли важную роль в этом процессе.

«Определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», - сказал президент, слова которого приводит агентство Anadolu.

Ранее лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) выступили за восстановление устойчивого мира на Украине, при этом никак не упомянув в своих заявлениях Россию. Главы США, Индии, Австралии и Японии указали, что на Украине необходимо прочно урегулировать ситуацию согласно международному праву и принципам Устава ООН, передает «Радиоточка НСН».

