МВД Турции сообщило о погибших при теракте у здания компании TUSAŞ в Анкаре
В результате террористической атаки при входе на территорию оборонной компании TUSAŞ в Анкаре есть погибшие и раненые, заявил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
Местные СМИ пишут, что взрыв мог устроить террорист-смертник. Среди погибших - охранники, которые сидели на КПП. По данным телеканала NTV, напавшие на объект компании Tusaş могли взять заложников.
Компания Tusaş входит в сотню мировых лидеров авиастроения. Tusaş занимается беспилотниками, самолетами, вертолетами и объектами космической промышленности.
Ранее серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву городе Запорожье, напоминает «Свободная пресса».
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