В Турции опровергли связь теракта в Анкаре с визитом Эрдогана на саммит БРИКС

В свою очередь политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский призвал дождаться официальных данных по факту теракта и только потом делать какие-либо выводы.

Сейчас турецкий лидер находится на саммите БРИКС в Казани. Не так давно Эрдоган и президент России Владимир Путин завершили переговоры, которые продлилась около 55 минут. В начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим в Анкаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

