В Турции опровергли связь теракта в Анкаре с визитом Эрдогана на саммит БРИКС
Теракт в Анкаре могли совершить те, кого не устраивает возможность решения курдского вопроса, на которую нацелился Эрдоган, сказал НСН Икбаль Дюрре.
Теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом президента страны Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС в Казань, заявил в эфире НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. По данным местных СМИ, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода, после чего завязалась перестрелка. Дюрре предположил, что теракт совершили несогласные с политикой Эрдогана в отношении курдов.
«Я думаю, что теракт никак не связан с визитом Эрдогана в Турцию. Это, скорее, связано с тем, что происходит в последнее время в Турции, а именно - процесс сближения Эрдогана с курдами. В будущем планируется начать мирный процесс на фоне событий на Ближнем Востоке, а это далеко не всех устраивает. Думаю, теракт был совершен именно теми, кого не устраивает возможность решения курдского вопроса. Такие силы могут находиться как внутри Турции, так и внутри курдского движения. Некоторые иностранные спецслужбы могут быть в этом также заинтересованы», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский призвал дождаться официальных данных по факту теракта и только потом делать какие-либо выводы.
Сейчас турецкий лидер находится на саммите БРИКС в Казани. Не так давно Эрдоган и президент России Владимир Путин завершили переговоры, которые продлилась около 55 минут. В начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим в Анкаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Выступления Седоковой подорожали после ее развода
- Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди
- Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области
- Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека
- РФС проверит сообщения в Telegram, которые могут принадлежать судье Безбородову
- Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной
- Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировать звонки через мессенджеры
- Депутат Чаплин заявил об увеличении вычета на второго ребенка в 2025 году
- СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы
- Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru