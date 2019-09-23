«Кошка бросила котят, в том Обама виноват». В Грузии считают пустыми протесты у посольства США
Грузинский политолог в эфире НСН прокомментировал митинги в Тбилиси с требованием прекратить вмешательство иностранных советников.
Активисты «Альянса патриотов Грузии» продолжают митинговать у здания посольства США в Тбилиси. Люди требуют прекратить вмешательство иностранных советников в политическую жизнь республики. Одно из главных требований протестующих - объявить персонами нон грата американских консультантов Дэвида Крамера и Мэтью Брайзу. «Грузия не банановая республика, и не надо вмешиваться в наши дела», — заявила лидер «Альянса патриотов» Ада Маршания.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что подобного рода протесты не имеют по собой реальной почвы.
«Выступление у посольства США в Тбилиси происходит, как говорится, на пустом месте. Все эти годы американское посольство не вмешивалось никак ни во внутренние дела Грузии, ни в её внешнюю политику. Даже посла американского у нас не было почти два года, только сейчас Вашингтон решил послать диппредставителем какую-то даму. Никакого вмешательства, никакого диктата нет. Наоборот, правительство Грузии проявляет всяческую инициативу в общении с Западом, считая, что это очень важно для развития республики. Весь этот миф про диктат, навязывание, это типа, как говорят: «кошка бросила котят, в том Обама виноват», - отметил собеседник НСН.
По словам грузинского политолога, антизападные и антиамериканские настроения, в основном, присущи именно «Альянсу патриотов Грузии», который не имеет широкой поддержки в обществе:
«У них, безусловно, есть электорат, хоть и небольшой. Поэтому они сумели собрать группу людей у посольства США - в основном, прямо скажем, представителей старшего возраста. Что касается Грузии в целом, то все опросы показывают, что подавляющее большинство населения за интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Например, с Евросоюзом Тбилиси подписал в 2014 году соглашение об ассоциации, составной частью которого стал договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Могу сказать, что экспорт из Грузии в страны ЕС изрядно вырос с тех пор, мы поставляем вино, фрукты, другую продукцию».
Митингующие у посольства США в Тбилиси также требовали от американского руководства «прекратить поддержку» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».
Участники акции связывают летние протесты по случаю визита российского депутата Сергея Гаврилова, с американскими дипломатами, которые приезжали в Грузию незадолго до этого. Бывший вице-президент Джо Байден, экс-куратор кавказского направления в администрации Джорджа Буша-младшего Мэтью Брайз участвовали в конференции под названием «Влияние России на постсоветское пространство».
Председатель «Альянса патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави также призвал власти нормализовать дружественные отношения с Россией. Он надеется договориться о возобновлении прямого авиасообщения до конца года, а затем вернуться к вопросу об отмене виз.
Ранее президент США Дональд Трамп представил Келли Дегнан на пост посла в Грузии. Её кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса. До этого Дегнан работала политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. Она также занималась дипломатической работой в Италии и в Косове.
По мнению ряда экспертов, одна из задач нового посла Вашингтона в Грузии – ускорить строительство порта Анаклия с целью размещения там военно-морской базы США, а также обеспечения регулярного нахождения кораблей ВМС США в Батуми и Поти. Проект «Анаклия» был задуман Михаилом Саакашвили и вице-президентом США Джо Байденом в 2009 году, но остановился после проведения подготовительных работ.
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