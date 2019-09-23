«Кошка бросила котят, в том Обама виноват». В Грузии считают пустыми протесты у посольства США

Активисты «Альянса патриотов Грузии» продолжают митинговать у здания посольства США в Тбилиси. Люди требуют прекратить вмешательство иностранных советников в политическую жизнь республики. Одно из главных требований протестующих - объявить персонами нон грата американских консультантов Дэвида Крамера и Мэтью Брайзу. «Грузия не банановая республика, и не надо вмешиваться в наши дела», — заявила лидер «Альянса патриотов» Ада Маршания.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что подобного рода протесты не имеют по собой реальной почвы.

«Выступление у посольства США в Тбилиси происходит, как говорится, на пустом месте. Все эти годы американское посольство не вмешивалось никак ни во внутренние дела Грузии, ни в её внешнюю политику. Даже посла американского у нас не было почти два года, только сейчас Вашингтон решил послать диппредставителем какую-то даму. Никакого вмешательства, никакого диктата нет. Наоборот, правительство Грузии проявляет всяческую инициативу в общении с Западом, считая, что это очень важно для развития республики. Весь этот миф про диктат, навязывание, это типа, как говорят: «кошка бросила котят, в том Обама виноват», - отметил собеседник НСН.

По словам грузинского политолога, антизападные и антиамериканские настроения, в основном, присущи именно «Альянсу патриотов Грузии», который не имеет широкой поддержки в обществе:

«У них, безусловно, есть электорат, хоть и небольшой. Поэтому они сумели собрать группу людей у посольства США - в основном, прямо скажем, представителей старшего возраста. Что касается Грузии в целом, то все опросы показывают, что подавляющее большинство населения за интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Например, с Евросоюзом Тбилиси подписал в 2014 году соглашение об ассоциации, составной частью которого стал договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Могу сказать, что экспорт из Грузии в страны ЕС изрядно вырос с тех пор, мы поставляем вино, фрукты, другую продукцию».