«Боятся плана Путина». В Грузии объяснили, почему страну не принимают в НАТО

Политолог считает, что НАТО, с тех пор как у руля стоял Расмуссен, лучше изучила политику президента России и придерживается иных взглядов на ситуацию.

«Среди руководящих стран НАТО (США, Британия, Германия, Франция) там ни кто даже не рассматривает подобную версию, чтобы принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии. Боле того даже не рассматривается такая безобидная вещь как МАП, а это план по членству в НАТО, который не дает ни какой гарантии безопасности. Потому что знают, что любое такое движение, разговоры об этом, могут вызвать ответную реакцию российского руководства. Первый вариант, президент России подпишет «просьбу» к трудящимся Южной Осетии о воссоединении Южной Осетии с Северной Осетией, а тем самым о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Там уже все готово – и референдумы, и другие движения. Второй вариант, если заявят [в НАТО], что собираются дать Грузии МАП в конце года. Но до конца года ни кто не будет ждать. В ту же ночь российские войска займут те места, где были советские базы. Я немало общался с представителями НАТО разного уровня, и это понимание у них возникло после аннексии Крыма, после некоторых других событий. Они поняли, что то, что Путин сказал в 2007 году, это не было блефом или куражом. Это был четкий план, который приводится в жизнь. И сейчас в НАТО совсем другие подходы. Поэтому заявление Расмуссена совершенно оторвано от действительности», - пояснил свою позицию руководитель грузинского Института стратегии и управления.

Петр Мамрадзе все же рассматривает «но только теоретически» вероятность требования к Тбилиси о присоединении Грузии без Абхазии и Южной Осетии от НАТО.

«Подчеркну, что даже в теоретическом курсе это не означает, что страны НАТО признают, что Абхазия и Южная Осетия это не территория Грузии, а независимые страны. Они продолжат признавать, что это оккупированные территории. Разница лишь в том, что не будет распространяться на эти земли пятый пункт. Приведем в пример модель Германии. Западная Германия вошла в состав НАТО, и НАТО не рассматривало, что нужно освобождать Восточную Германию и атаковать Советский Союз. Об этом речи не было, хотя НАТО не признавало то, что на веки вечные должна быть такая территория. Это подчеркиваю теоретическая конструкция», - заключил собеседник НСН.

Тем временем, Южная Осетия ранее объявила о закрытии границы с Грузией в связи с нестабильной ситуацией в приграничной зоне.



