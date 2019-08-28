В Совфеде отвергли любые условия для примирения с Грузией
Владимир Джабаров заявил НСН, что если Тбилиси хочет наладить диалог, нужны конкретные шаги, а не заявления с условиями.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия возобновления отношений между Тбилиси и Москвой. В интервью телеканалу Euronews она отметила, что республика ждёт чёткого сигнала об изменении позиции России по отношению к «такому маленькому соседу, как мы».
«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — сообщила Зурабишвили.
Для начала диалога не приемлемо выставление условий, заявил на это в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, по его мнению, вместо заявлений Грузии стоило бы предложить России конкретные шаги по восстановлению отношений.
«Мне кажется, слишком много условий. Если страна хочет возобновить отношения со своим соседом, с которым её связывает дружба, то никаких условий делать не надо. Что имеется в виду? Наш президент сказал, что мы с огромным уважением относимся к грузинскому народу. Именно поэтому мы не вводили никаких санкций после тех безобразных акций по “Рустави 2”, которые имели место два месяца назад. Что они ещё хотят? Мы ни на каких условиях не будем рассматривать улучшение отношений. Мы своё отношение к грузинскому народу уже высказали — оно позитивное. Если Грузия хочет дружить с Россией, надо не делать какие-то непонятные заявления, а давать конкретные предложения. Мы открыты», — заявил сенатор.
Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году в результате пятидневной войны. Напомним, Россия в ходе конфликта между Грузией и бывшими её частями — Абхазией и Южной Осетией — проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». Позже Москва признала независимость самопровозглашённых республик. На данный момент между Грузией и Россией сохраняются лишь на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах в Москве и Тбилиси.
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