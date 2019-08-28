В Совфеде отвергли любые условия для примирения с Грузией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия возобновления отношений между Тбилиси и Москвой. В интервью телеканалу Euronews она отметила, что республика ждёт чёткого сигнала об изменении позиции России по отношению к «такому маленькому соседу, как мы».

«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — сообщила Зурабишвили.

Для начала диалога не приемлемо выставление условий, заявил на это в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, по его мнению, вместо заявлений Грузии стоило бы предложить России конкретные шаги по восстановлению отношений.