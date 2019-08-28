Бурджанадзе напомнила, что первый шаг должен сделать Тбилиси, а не Москва

«Заявления госпожи Зурабишвили ничего общего не имеют с элементарной дипломатией. Президент страны, тем более бывший дипломат, должна понимать, что нельзя выставлять никакие предварительные условия, если хочешь договариваться, хочешь, чтобы другая сторона изменила позицию. Как только ты ставишь предварительные условия, они создают тупиковую ситуацию для любых переговоров. Поэтому я считаю это совершенно неправильным заявлением. В изменении статус-кво заинтересована, прежде всего, грузинская сторона. Осложнение российско-грузинских отношений после 20 июня произошло по вине грузинской власти. Поэтому именно она должна сделать первые шаги. А потом мы вправе ожидать, что Россия пойдет навстречу и будет вести политику равноправного и взаимоуважительного диалога. Только в таком случае можно двигаться вперед», - подчеркнула она.

Напомним, в Тбилиси начались массовые протесты после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

