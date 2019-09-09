Политолог: Правительство Гахарии не пророссийское, а предвыборное
Политический консультант в эфире НСН призвал не переоценивать пророссийскую ориентацию нового премьера и его кабинета.
Новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении на министерские посты. МВД возглавил экс-глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, министром обороны стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили, главой МИД - Давид Залкалиани, минобразования возглавил Михаил Батиашвили, министром здравоохранения стала Екатерина Тикарадзе. В Грузии в назначениях Гахарии увидели пророссийский уклон.
Политический консультант Гела Васадзе в эфире НСН призвал не переоценивать пророссийскую ориентацию нового премьера и его кабинета.
«Если считать пророссийской позицией премьера то, что он крышует некоторые виды российского бизнеса здесь, то да, наверное, он пророссийский. До него крышевали другие. По умолчанию между Грузией и Россией существуют две проблемы. Пока они не будут решены, будет враждебность. Первая называется «Абхазия», вторая – «Южная Осетия». Что изменилось в отношениях между нашими странами со времен Саакашвили? Россия открыла свой рынок и пустила туристов? Даже авиасообщения опять нет. Пока есть эта системная проблема, кто бы ни был, все равно упрется в эту стенку», - напомнил он.
По словам политолога, новое правительство прежде всего предвыборное.
«Грузия вошла в период жесткого предвыборного противостояния. Если удастся создать политическую альтернативу Иванишвили, тогда ему будет тяжело сохранить власть. Если нет, правление «Грузинской мечты» продолжится без проблем. Эти назначения – это подготовка к выборам в 2020 году. Тут главное не назначение Гахарии, а назначение на ключевой пост министра внутренних дел Гомелаури, который является ближайшим человеком Иванишвили, его бывшим личным охранником», - пояснил Васадзе.
Напомним, осенью 2020 года в Грузии пройдут выборы в парламент. Они впервые пройдут по пропорциональной системе.
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