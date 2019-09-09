Политолог: Правительство Гахарии не пророссийское, а предвыборное

«Если считать пророссийской позицией премьера то, что он крышует некоторые виды российского бизнеса здесь, то да, наверное, он пророссийский. До него крышевали другие. По умолчанию между Грузией и Россией существуют две проблемы. Пока они не будут решены, будет враждебность. Первая называется «Абхазия», вторая – «Южная Осетия». Что изменилось в отношениях между нашими странами со времен Саакашвили? Россия открыла свой рынок и пустила туристов? Даже авиасообщения опять нет. Пока есть эта системная проблема, кто бы ни был, все равно упрется в эту стенку», - напомнил он.

По словам политолога, новое правительство прежде всего предвыборное.

«Грузия вошла в период жесткого предвыборного противостояния. Если удастся создать политическую альтернативу Иванишвили, тогда ему будет тяжело сохранить власть. Если нет, правление «Грузинской мечты» продолжится без проблем. Эти назначения – это подготовка к выборам в 2020 году. Тут главное не назначение Гахарии, а назначение на ключевой пост министра внутренних дел Гомелаури, который является ближайшим человеком Иванишвили, его бывшим личным охранником», - пояснил Васадзе.

Напомним, осенью 2020 года в Грузии пройдут выборы в парламент. Они впервые пройдут по пропорциональной системе.