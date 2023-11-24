«Короткая передышка»: Четырехдневное перемирие началось в секторе Газа
Временное прекращение огня в между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 08:00 мск. Из Газы отпустят 50 израильских заложников, а Израиль за это время должен выпустить 150 палестинских заключенных.
Израиль 24 ноября отпустит из тюрем 39 палестинских заключенных в ответ на освобождение движением ХАМАС 13 израильских заложников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.
Согласно данным, среди палестинских заключенных будут молодые люди до 18 лет и женщины. Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступила в силу в 07:00 (08:00 мск).
Указывается, что палестинских заключенных перевезут из тюрем Мегиддо и Дамон, которые расположены к юго-востоку от Хайфы, в тюрьму Офер под Рамаллой на Западном берегу. После этого заключенных передадут представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). По информации источника телеканала, освобождать палестинских заключенных начнут лишь после того, как Израиль получит 13 заложников из Газы.
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕМИРИИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем должно было вступить в силу 23 ноября. Однако сделка, которая также предполагает обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных, была перенесена на утро 24 ноября.
МИД Катара заявлял, что за время четырехдневного перемирия из Газы должны быть отпущены 50 израильских заложников. В первую партию войдут 13 женщин и детей, которые будут переданы 24 ноября около 17:00 мск представителям Организации Красного Креста и полумесяца. В свою очередь Израиль за это время выпустит 150 палестинских заключенных.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщал, что всего в Газе находится 242 заложника.
Между тем Израиль уже строит планы о дальнейших боевых действиях после окончания перемирия. Министр обороны Израиля Йоав Галлант 23 ноября заявил, что как только закончится временное перемирие с ХАМАС, израильские военные возобновят интенсивные боевые действия как минимум на два месяца.
«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — приводит The Times of Israel слова Галланта.
Он отметил, что за время перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна пополнить запасы вооружения и подготовиться к новым боям. Галлант подчеркнул, что продолжение боевых действий будет, потому что Израилю необходимо «добиться победы», а также возвращения остальных заложников.
РЕАКЦИЯ США И РОССИИ
Соединенные Штаты выступали против прекращения огня в секторе Газа. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что передышка позволит ХАМАС восстановить силы для «продолжения атак на Израиль».
«Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль», - говорил он.
Кроме того, Миллер усомнился в готовности ХАМАС соблюдать договоренности о перемирии.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби также заявлял, что Вашингтон выступает против перемирия в Газе, так как это выгодно палестинскому движению.
Между тем в Кремле положительно восприняли обмен заложниками и временное перемирие между Израилем и ХАМАС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что это «первая хорошая новость за долгое время».
«Россия и большинство стран мира призывали к перемирию и гуманитарной паузе», — говорил он.
Песков подчеркнул, что такие перерывы в боевых действиях помогают выстраивать контуры будущих попыток полного урегулирования конфликта.
В Израиле, по последним данным властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, это число включает солдат, гражданских лиц, иностранных граждан и рабочих, пострадали свыше пяти тысяч. Число погибших в Газе с начала ударов Израиля превысило 14,8 тысяч человек, пострадали свыше 36 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песня сахалинки претендует на победу в конкурсе Всемирного фестиваля молодежи
- На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
- На экс-депутата Заксобрания Красноярского края завели дело о мошенничестве
- МЧС предложило предоставлять пострадавшим от ЧС оплачиваемый выходной
- Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ
- На электроподстанции на юго-востоке Москвы загорелся трансформатор
- В американском штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о российских санкциях
- Исследование: большинство россиян ежедневно слушают музыку
- В Эстонии заявили, что не спешат закрывать КПП на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru