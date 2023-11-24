«Короткая передышка»: Четырехдневное перемирие началось в секторе Газа

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕМИРИИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем должно было вступить в силу 23 ноября. Однако сделка, которая также предполагает обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных, была перенесена на утро 24 ноября.

МИД Катара заявлял, что за время четырехдневного перемирия из Газы должны быть отпущены 50 израильских заложников. В первую партию войдут 13 женщин и детей, которые будут переданы 24 ноября около 17:00 мск представителям Организации Красного Креста и полумесяца. В свою очередь Израиль за это время выпустит 150 палестинских заключенных.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщал, что всего в Газе находится 242 заложника.

Между тем Израиль уже строит планы о дальнейших боевых действиях после окончания перемирия. Министр обороны Израиля Йоав Галлант 23 ноября заявил, что как только закончится временное перемирие с ХАМАС, израильские военные возобновят интенсивные боевые действия как минимум на два месяца.

«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — приводит The Times of Israel слова Галланта.

Он отметил, что за время перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна пополнить запасы вооружения и подготовиться к новым боям. Галлант подчеркнул, что продолжение боевых действий будет, потому что Израилю необходимо «добиться победы», а также возвращения остальных заложников.