В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK
Беспилотные летательные аппараты атаковали дата-центр компании VK в Ленинградской области, сообщает ТАСС.
По данным компании, сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.
Как заявил губернатор Александр Беглов, в настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории Петербургского нефтяного терминала.
Над территорией Ленинградской области сбили 126 БПЛА.
Ранее глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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