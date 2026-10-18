В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK

Беспилотные летательные аппараты атаковали дата-центр компании VK в Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Губернатор Ленинградской области: Отражена масштабная атака БПЛА

По данным компании, сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.

Как заявил губернатор Александр Беглов, в настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории Петербургского нефтяного терминала.

Над территорией Ленинградской области сбили 126 БПЛА.

Ранее глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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