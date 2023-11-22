Блинкен заявил, что ХАМАС освободит несколько американцев
Американцы будут среди 50 заложников, которых освободит палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа реализации договоренностей с Израилем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на странице в соцсети X.
«Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы, включая американцев. Я благодарю Катар за партнерство и ценю поддержку Израилем гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гуманитарную помощь», — указал глава Госдепа.
Блинкен добавил, что договоренность между сторонами палестино-израильского конфликта стала результатом «неутомимой дипломатии и неустанных усилий» американского правительства.
Ранее ХАМАС и Израиль договорились об установлении четырехдневного перемирия в секторе Газа, а также об освобождении заложников, напоминает RT. Как ожидается, 50 израильских пленных освободят в обмен на 150 палестинских заключенных (женщин и детей). По предварительным данным, первых заложников отпустят 23 ноября, пишет «Свободная пресса». Высокопоставленный сотрудник администрации США отмечал, что среди освобожденных будут не менее трех американцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru