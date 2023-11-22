Блинкен заявил, что ХАМАС освободит несколько американцев

«Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы, включая американцев. Я благодарю Катар за партнерство и ценю поддержку Израилем гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гуманитарную помощь», — указал глава Госдепа.

Блинкен добавил, что договоренность между сторонами палестино-израильского конфликта стала результатом «неутомимой дипломатии и неустанных усилий» американского правительства.

Ранее ХАМАС и Израиль договорились об установлении четырехдневного перемирия в секторе Газа, а также об освобождении заложников, напоминает RT. Как ожидается, 50 израильских пленных освободят в обмен на 150 палестинских заключенных (женщин и детей). По предварительным данным, первых заложников отпустят 23 ноября, пишет «Свободная пресса». Высокопоставленный сотрудник администрации США отмечал, что среди освобожденных будут не менее трех американцев.

