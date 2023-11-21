«Аннексия или катастрофа?»: В Израиле озвучили четыре сценария для сектора Газа
Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что сектор Газа могут передать под контроль палестинской автономии, Израилю или ООН. При этом рассматривается и аннексия территории.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис озвучил в эфире НСН четыре возможных сценария для сектора Газа после завершения военной операции Израиля.
Ранее руководитель политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания сообщил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии с Израилем. Ципис же считает, что никакого перемирия не будет, а население Газы ждут большие перемены после свержения ХАМАС.
«Есть четыре сценария после военной операции в секторе Газа. Первый: свергнуть ХАМАС и привести администрацию палестинской автономии во главе Абу Мазеном. Второй: Израиль будет контролировать сектор Газа, что не в интересах Израиля, так как ресурсы экономические и человеческие это не позволяют сделать. Третий вариант заключается в передаче сектора Газа под покровительство гуманитарных организаций, включая ООН», - рассказал он.
Представил политолог и наиболее радикальный вариант развития событий с аннексией территории.
«Четвертый вариант более радикальный, но самый работоспособный: аннексировать полностью сектор Газа, включить его в государство Израиль. Все палестинцы, которые пожелают остаться, получат полные права израильтян, остальные смогут выбрать любое другое арабское государство, могут быть приняты Европой, США и Канадой как беженцы. Но, скорее всего, четвертый вариант не будет реализован, так как за это международное сообщество будет критиковать Израиль. Так что остаются три предыдущих варианта. Если же ХАМАС останется у власти, это будет катастрофическим сценарием для Израиля», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о временном продолжении финансирования работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Израилю и Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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