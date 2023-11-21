«Аннексия или катастрофа?»: В Израиле озвучили четыре сценария для сектора Газа

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис озвучил в эфире НСН четыре возможных сценария для сектора Газа после завершения военной операции Израиля.

Ранее руководитель политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания сообщил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии с Израилем. Ципис же считает, что никакого перемирия не будет, а население Газы ждут большие перемены после свержения ХАМАС.