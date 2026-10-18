Госдеп: Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink

Американская администрация не отдавала распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

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По его словам, система работает. «Я не уверен, что Зеленский знает, о чем он говорит, но это было сделано не специально», - указал дипломат. «Речь идет о Starlink, они используют ее для беспилотников», - отметил Рубио.

Ранее стало известно, что приказ ограничить связь ВСУ пришёл из администрации США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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