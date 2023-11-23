Власти Израиля получили предварительный список освобождаемых заложников

Власти Израиля подтвердили получение предварительного списка подлежащих освобождению из сектора Газа заложников, сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Израиль: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября

В сообщении говорится, что выполняется проверка содержащихся в документе данных.

«Назначенные чиновники проверяют детали списка и находятся на связи со всеми семьями», - указали в канцелярии.

Ранее Минюст Израиля опубликовал список палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками, сообщает RT.

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