Власти Израиля получили предварительный список освобождаемых заложников
23 ноября 202318:00
Власти Израиля подтвердили получение предварительного списка подлежащих освобождению из сектора Газа заложников, сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В сообщении говорится, что выполняется проверка содержащихся в документе данных.
«Назначенные чиновники проверяют детали списка и находятся на связи со всеми семьями», - указали в канцелярии.
Ранее Минюст Израиля опубликовал список палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru