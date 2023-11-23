Власти Израиля получили предварительный список освобождаемых заложников

В сообщении говорится, что выполняется проверка содержащихся в документе данных.

«Назначенные чиновники проверяют детали списка и находятся на связи со всеми семьями», - указали в канцелярии.

Ранее Минюст Израиля опубликовал список палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в рамках соглашения с ХАМАС об обмене заложниками, сообщает RT.

