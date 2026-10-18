СМИ: В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина

Местные активисты указали, что комик несколько лет живёт в Израиле и высказывается в поддержку действий армии страны в секторе Газа. Кроме того, турецкие жители обратили внимание на то, что Галкин называл «героем» израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий.

Обращение направлено в МВД, Минкульт, а также к властям Стамбула. Концерт запланирован на 25 октября.

Ранее стало известно, что Галкин включил в свой райдер для выступлений за границей блюда русской кухни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

