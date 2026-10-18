СМИ: В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина
В Турции требуют отменить концерт российского юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который запланирован в Стамбуле, сообщает Telegram-канал Shot.
Местные активисты указали, что комик несколько лет живёт в Израиле и высказывается в поддержку действий армии страны в секторе Газа. Кроме того, турецкие жители обратили внимание на то, что Галкин называл «героем» израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий.
Обращение направлено в МВД, Минкульт, а также к властям Стамбула. Концерт запланирован на 25 октября.
Ранее стало известно, что Галкин включил в свой райдер для выступлений за границей блюда русской кухни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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