Коронавирус в Китае унес жизни 1770 человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 70,5 тысяч человек, из них погибли уже 1770. Таковы последние данные Госкомитета здравоохранения страны, передает «Интерфакс».

За прошедшие сутки количество заболевших выросло по стране на 2 тысячи человек, умерших — на 105. В госпиталях на данный момент находятся почти 58 тысяч человек, причем состояние более 10,6 тысяч медики оценивают как тяжелое. Почти 11 тысяч человек излечились и уже выписаны.

Между тем, правительство провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса, запретило жителям выходить из своих домов. Из-за эпидемии передвигаться по городу не могут не только пешеходы, но и транспорт. В числе исключений лишь работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, сообщает РЕН ТВ.

Нарушителей ждет штраф, лишение прав или лишение свободы на срок до десяти суток.