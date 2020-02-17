Коронавирус в Китае унес жизни 1770 человек
Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 70,5 тысяч человек, из них погибли уже 1770. Таковы последние данные Госкомитета здравоохранения страны, передает «Интерфакс».
За прошедшие сутки количество заболевших выросло по стране на 2 тысячи человек, умерших — на 105. В госпиталях на данный момент находятся почти 58 тысяч человек, причем состояние более 10,6 тысяч медики оценивают как тяжелое. Почти 11 тысяч человек излечились и уже выписаны.
Между тем, правительство провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса, запретило жителям выходить из своих домов. Из-за эпидемии передвигаться по городу не могут не только пешеходы, но и транспорт. В числе исключений лишь работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, сообщает РЕН ТВ.
Нарушителей ждет штраф, лишение прав или лишение свободы на срок до десяти суток.
Летучие мыши являются наиболее вероятными разносчиками вируса COVID-19. Об этом заявили в Министерстве науки и техники Китая.
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН оспорил заявление американского ученого, соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперта при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджинио о риске заразиться короновирусом двумя третями населения планеты.
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