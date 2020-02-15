В Китае назвали самого вероятного разносчика коронавируса
Летучие мыши являются наиболее вероятными разносчиками коронавируса. Об этом заявили в Министерстве науки и техники Китая, информирует РИА Новости.
По мнению начальника управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбиня, именно летучие мыши – переносчики пневмонии, вызываемой опасным вирусом. К такому выводу он пришел, исключив связь вируса с домашней птицей и скотом.
Стало известно, что у нового типа коронавируса и коронавируса, выделенного из организма летучей мыши из города Чжоушань (провинция Чжэцзян) 90-процентное совпадение.
По последним данным, в мире заражено более 64 тысяч человек коронавирусом COVID-19; умерли 1383 человека, излечились - 6766. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Также болезнь выявлена более чем в 20 странах Земли.
Аналогичное китайскому предположение сделал ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН. Он также указал на основную опасность коронавируса. По его мнению, это отдельные завозные случаи вируса в другие страны.
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