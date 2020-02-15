В Китае назвали самого вероятного разносчика коронавируса

Летучие мыши являются наиболее вероятными разносчиками коронавируса. Об этом заявили в Министерстве науки и техники Китая, информирует РИА Новости.

По мнению начальника управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбиня, именно летучие мыши – переносчики пневмонии, вызываемой опасным вирусом. К такому выводу он пришел, исключив связь вируса с домашней птицей и скотом.

Стало известно, что у нового типа коронавируса и коронавируса, выделенного из организма летучей мыши из города Чжоушань (провинция Чжэцзян) 90-процентное совпадение.