Эпидемиолог опроверг прогноз о заражении Covid-19 трети населения Земли
Эпидемиолог Олег Юрин рассказал НСН, что его не убедили расчеты специалиста ВОЗ по коронавирусу.
Одна треть населения Земли может заразиться вирусом Covid-19. Такое мнение высказал американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, пишет Bloomberg. По его словам, в зоне риска могут находиться две трети жителей планеты.
Такой вывод специалист сделал из подсчетов того, что сейчас каждый инфицированный передает вирус в среднем двум-трем людям. Это может привести к заражению двух третей населения Земли. Лонджини утверждает, что карантин не способен остановить распространение коронавируса.
Сомнения в том, что новым коронавирусом может заразиться хотя бы треть населения Земли, в эфире НСН высказал эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.
«Сомневаюсь в этом. Заболевание не настолько контагиозно на самом деле», — сказал он.
Специалист также подтвердил возможность борьбы с инфекцией путем переливания плазмы крови. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи спасли 10 заражённых коронавирусом нового типа, находившихся в критическом состоянии, путём переливания плазмы крови выздоравливающих пациентов.
«Это не вакцина, а сыворотка. Теоретически такое возможно — другое дело, как это на практике доказано. В принципе такая методика возможна», — считает Олег Юрин.
Не поверил прогнозам Айра Лонджини по распространению заболевания китайским коронавирусом и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН он назвал эксперта ВОЗ «клоуном», заявив, что у того «тараканы в голове».
По последним данным, в Китае подтверждено почти 64 тысячи случая заражения коронавирусом, за пределами КНР — еще 505. Число жертв приближается к 1,5 тысячам, выздоровели — почти 7 тысяч. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5 тысяч человек.
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