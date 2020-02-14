Эпидемиолог опроверг прогноз о заражении Covid-19 трети населения Земли

Сомнения в том, что новым коронавирусом может заразиться хотя бы треть населения Земли, в эфире НСН высказал эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.

«Сомневаюсь в этом. Заболевание не настолько контагиозно на самом деле», — сказал он.

Специалист также подтвердил возможность борьбы с инфекцией путем переливания плазмы крови. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи спасли 10 заражённых коронавирусом нового типа, находившихся в критическом состоянии, путём переливания плазмы крови выздоравливающих пациентов.

«Это не вакцина, а сыворотка. Теоретически такое возможно — другое дело, как это на практике доказано. В принципе такая методика возможна», — считает Олег Юрин.

Не поверил прогнозам Айра Лонджини по распространению заболевания китайским коронавирусом и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН он назвал эксперта ВОЗ «клоуном», заявив, что у того «тараканы в голове».

По последним данным, в Китае подтверждено почти 64 тысячи случая заражения коронавирусом, за пределами КНР — еще 505. Число жертв приближается к 1,5 тысячам, выздоровели — почти 7 тысяч. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5 тысяч человек.







