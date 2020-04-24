Коронавирус отступает? Как Европа выходит из карантина
Жителям Чехии разрешили путешествовать, в Австрии оркестры возобновят репетиции, в Испании на улицы вернутся дети, а в Германии готовятся играть в футбол.
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,7 миллиона человек, количество летальных исходов уже больше 190 тысяч, свидетельствуют данные портала Worldometers. Однако во многих странах показатели смертности падают, а темпы выздоровления пациентов растут.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 886,7 тысячи. Президент США Дональд Трамп объявил о прохождении пика заболеваемости ещё 16 апреля, однако, например, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ожидает пика в городе только в середине мая. Американский лидер, тем временем, ищет новые способы борьбы с инфекцией. Накануне Трамп заявил, что воздействие прямого солнечного света убивает коронавирус всего за минуту, не уточнив при этом, откуда у него такие данные.
По мнению главы отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Бутенко, пандемия коронавируса может продлиться 6-7 месяцев. Такое предположение он сделал в ходе онлайн-конференции, организованной «МК», по аналогии со вспышками других коронавирусных инфекций - SARS и MERS. При таком раскладе пандемия, по всей вероятности, будет продолжаться до конца лета.
Между тем, страны Европы, во многих из которых жёсткие карантинные меры действуют уже больше месяца, начинают возвращаться к обычной жизни. Одной из первых ограничения начала снимать Австрия (15,тысяч случаев COVID-19). 14 апреля в республике открылись магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры, а 23 апреля возобновили работу три горнолыжных курорта в Тироле. Ожидается, что в середине мае в стране возобновят работу кафе и рестораны, музеи и библиотеки, начнутся церковные службы. А с 1 июня власти разрешат репетиции оркестрам.
В Чехии (7,1 тысяча случаев COVID-19), тем временем, с сегодняшнего дня отменили действовавший более месяца запрет на свободное передвижение граждан внутри республики. Об этом объявил глава Минхдрава страны Адам Войтех. Люди в общественных местах смогут собираться в группы до 10 человек. Кроме того, чехам теперь можно ездить за границу. По возвращении им придётся предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо пройти двухнедельный домашний карантин, передаёт ТАСС. С 27 апреля в стране возобновится обучение в вузах.
В странах с высокой заболеваемостью COVID-19 действуют гораздо осторожнее. Премьер-министр Испании Педро Санчес говорит о высоких рисках - вторую волну эпидемии страна может просто не выдержать. Испания — вторая в мире по числу случаев заражения (213 тысяч) и третья по количеству летальных исходов. Пока с 27 апреля власти разрешат выходить на улицу детям, но только в сопровождении взрослых. Туристов из-за границы в Испании не ждут до конца этого года, сообщает Euronews. Футбольные матчи испанской Ла Лиги будут проходить без зрителей до 2021 года — по данным ESPN, это пока предварительное решение.
Когда возобновятся футбольные матчи Бундеслиги, будут решать немецкие политики. Два высших немецких дивизиона готовы проводить их уже в мае. Предложены ограничения по количеству присутствующих на матчах лиц. В Германии, где 153 тысячи случаев заражения, массовые мероприятия запрещены до конца лета. Из-за этого уже отменены культовые рок-фестивали Rock am Ring и Rock im Park, которые обычно проводятся в июне.
Италия — третья в мире по заболеваемости коронавирусом (почти 190 тысяч случаев). Там сейчас фиксируют положительные изменения в статистике: так, за минувшие сутки количество выздоровевших (3033) впервые превысило количество новых случаев заражения, передаёт РИА Новости. Многие в стране считают, что распространение инфекции началось с футбольного матча в Бергамо. Однако клубы серии А рассчитывают возобновить тренировки уже с 4 мая, чемпионат может возобновиться 27-31 мая или в первых числах июня, передаёт Football Italia.
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