Коронавирус отступает? Как Европа выходит из карантина

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 886,7 тысячи. Президент США Дональд Трамп объявил о прохождении пика заболеваемости ещё 16 апреля, однако, например, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ожидает пика в городе только в середине мая. Американский лидер, тем временем, ищет новые способы борьбы с инфекцией. Накануне Трамп заявил, что воздействие прямого солнечного света убивает коронавирус всего за минуту, не уточнив при этом, откуда у него такие данные.

По мнению главы отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Бутенко, пандемия коронавируса может продлиться 6-7 месяцев. Такое предположение он сделал в ходе онлайн-конференции, организованной «МК», по аналогии со вспышками других коронавирусных инфекций - SARS и MERS. При таком раскладе пандемия, по всей вероятности, будет продолжаться до конца лета.

Между тем, страны Европы, во многих из которых жёсткие карантинные меры действуют уже больше месяца, начинают возвращаться к обычной жизни. Одной из первых ограничения начала снимать Австрия (15,тысяч случаев COVID-19). 14 апреля в республике открылись магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры, а 23 апреля возобновили работу три горнолыжных курорта в Тироле. Ожидается, что в середине мае в стране возобновят работу кафе и рестораны, музеи и библиотеки, начнутся церковные службы. А с 1 июня власти разрешат репетиции оркестрам.

В Чехии (7,1 тысяча случаев COVID-19), тем временем, с сегодняшнего дня отменили действовавший более месяца запрет на свободное передвижение граждан внутри республики. Об этом объявил глава Минхдрава страны Адам Войтех. Люди в общественных местах смогут собираться в группы до 10 человек. Кроме того, чехам теперь можно ездить за границу. По возвращении им придётся предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо пройти двухнедельный домашний карантин, передаёт ТАСС. С 27 апреля в стране возобновится обучение в вузах.