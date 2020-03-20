«Вторую неделю дома»: Русский гид из Италии о карантине из-за коронавируса
На юге страны закрыто всё, кроме аптек и магазинов, а с севера приходят сводки об умерших, рассказала в эфире НСН русский гид в Италии Мария Панфилова.
Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 41 тысячу человек. Несмотря на общенациональный карантин, власти этой страны пока не могут переломить негативный тренд: накануне был зафиксирован рекордный прирост новых зарегистрированных случаев заражения (больше 5 тысяч). От последствий коронавируса в Италии умерли уже 3,4 тысячи человек. Это больше, чем в Китае, где эпидемия началась ещё в конце прошлого года, а заразилось в два раза больше жителей.
Инстаграм-блогер, русский гид в итальянском городе Бари Мария Панфилова в беседе с НСН рассказала о карантинных мерах властей и о том, как ситуацию воспринимают итальянцы.
«Я живу на юге, здесь немножко поспокойнее. Если в первые дни люди вывозили из магазинов большие тележки, то теперь ходят только за молоком, за яйцами и другими повседневными товарами. Конечно, все носят маски, выходят только по острой необходимости — на работу или в аптеку, или в магазин. Стараются носить перчатки, держат дистанцию в один метр. И это уже не наигранно и не потому, что так сказали, а потому, что люди поняли, насколько всё серьёзно.
Паники нет, всё спокойно. Единственное, люди, конечно, уже начинают с ума сходить: вторую неделю сидим дома.
Правительство обещало компенсацию в районе 500-600 евро - не всем, а тем людям, которые потеряли работу из-за коронавируса — например, работникам туристической индустрии. Получить эту компенсацию не так уж и просто. Всё усложнили: первая процедура делается онлайн, потом надо идти на почту — она у нас как Сбербанк, потом снова онлайн. И сейчас там [на почте — прим. НСН], конечно, столпотворение: пускают по 2-3 человека.
Все бары, кафе и рестораны закрыты, работают только аптеки, продуктовые магазины, почта. На юге Италии очень трудно работать удалённо, потому что здесь в основном всё построено на мелком бизнесе — магазины одежды, обуви. Италия — это контакты. Я, например, туристический гид, и думаю, что у меня работа остановилась надолго», - сообщила собеседница НСН.
На севере страны обстановка хуже: фактически, распространение коронавируса началось оттуда. По сообщениям итальянских СМИ, в Бергамо гробы с телами скончавшихся от болезни вывозят военные.
«Приходят сводки, что на севере умирает много людей. Но это в основном пожилые. У нас говорят, что на севере очаг [заболевания — прим. НСН], потому что во время эпидемии люди там продолжали ходить на стадионы смотреть футбол. Сейчас очаги как раз там — в Милане, Бергамо, где расположены эти стадионы. И когда закрыли северные регионы, оттуда стали возвращаться жители юга. И в итоге болезнь привезли сюда. У нас рассказывают, что в больницах мест нет, не хватает медикаментов и медиков», - рассказала Панфилова.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН утверждал, что из-за распространения коронавируса под угрозой оказались в первую очередь те страны, которые сочетают плохую экологию, плохое государственное управление, разрушенное гражданское общество и некачественную медицину.
«Если убрать плохую экологию, то Италия – живой пример: отвратительное госуправление, очень плохая медицина, намного хуже нашей, и гражданское общество, которое практически ликвидировано», - говорил он.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко связал тяжёлую ситуацию в Италии с плохим состоянием национальной системы здравоохранения. Там есть проблемы с оборудованием, из-за нехватки больничных коек больных, требующих госпитализации, оставляют дома, заявил он агентству «Интерфакс».
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