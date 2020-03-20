«Вторую неделю дома»: Русский гид из Италии о карантине из-за коронавируса

Правительство обещало компенсацию в районе 500-600 евро - не всем, а тем людям, которые потеряли работу из-за коронавируса — например, работникам туристической индустрии. Получить эту компенсацию не так уж и просто. Всё усложнили: первая процедура делается онлайн, потом надо идти на почту — она у нас как Сбербанк, потом снова онлайн. И сейчас там [на почте — прим. НСН], конечно, столпотворение: пускают по 2-3 человека.

Все бары, кафе и рестораны закрыты, работают только аптеки, продуктовые магазины, почта. На юге Италии очень трудно работать удалённо, потому что здесь в основном всё построено на мелком бизнесе — магазины одежды, обуви. Италия — это контакты. Я, например, туристический гид, и думаю, что у меня работа остановилась надолго», - сообщила собеседница НСН.

На севере страны обстановка хуже: фактически, распространение коронавируса началось оттуда. По сообщениям итальянских СМИ, в Бергамо гробы с телами скончавшихся от болезни вывозят военные.

«Приходят сводки, что на севере умирает много людей. Но это в основном пожилые. У нас говорят, что на севере очаг [заболевания — прим. НСН], потому что во время эпидемии люди там продолжали ходить на стадионы смотреть футбол. Сейчас очаги как раз там — в Милане, Бергамо, где расположены эти стадионы. И когда закрыли северные регионы, оттуда стали возвращаться жители юга. И в итоге болезнь привезли сюда. У нас рассказывают, что в больницах мест нет, не хватает медикаментов и медиков», - рассказала Панфилова.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН утверждал, что из-за распространения коронавируса под угрозой оказались в первую очередь те страны, которые сочетают плохую экологию, плохое государственное управление, разрушенное гражданское общество и некачественную медицину.

«Если убрать плохую экологию, то Италия – живой пример: отвратительное госуправление, очень плохая медицина, намного хуже нашей, и гражданское общество, которое практически ликвидировано», - говорил он.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко связал тяжёлую ситуацию в Италии с плохим состоянием национальной системы здравоохранения. Там есть проблемы с оборудованием, из-за нехватки больничных коек больных, требующих госпитализации, оставляют дома, заявил он агентству «Интерфакс».

