«Юридически коронавируса в Белоруссии нет». Политолог о субботнике 25 апреля
Александр Зимовский в эфире НСН объяснил нежелание Александра Лукашенко отменить субботник в Белоруссии, запланированный на 25 апреля, не смотря на пандемию коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался переносить или отменять республиканский субботник, запланированный на 25 апреля. По его мнению, так как люди всё равно работают в пятницу, ни на что не повлияет, если они придут на работу и в субботу.
«Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело», - сказал Александр Лукашенко.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему белорусский президент не готов отказаться от субботника даже в период пандемии коронавируса.
«У этого мероприятия именно экономическая заданность. С начала года белорусский бюджет сильно прохудился и испытывает трудности с наполнением. Уже начались разговоры о секвестре. А субботник это просто дополнительный источник денег для пополнения казны. Да и считать субботник угрозой дальнейшего всплеска коронавируса в Беларуси в корне неверно. Технически субботник не предусматривает принудительного массового выхода на улицу и скопления людей. Поэтому когда в начале следующей недели в оценке количества больных коронавирусом в Беларуси речь пойдёт о пятизначных цифрах, с субботником никто такой поворот событий связывать не станет. Я поясню, почему субботник не массовый. Сегодня-завтра работники бухгалтерий просто механически спишут однодневный заработок каждого трудящегося на каждом предприятии, и на этом субботник для 98% белорусов закончится. Разве что местное начальство выйдет вместе с президентом, походить с граблями и мётлами перед телекамерами, но это так, по принципу "мы пахали". Потом только цифры объявят, сколько было получено от этой добровольной сдачи и какой будет экономический эффект», - сообщил политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что юридически коронавируса в Белоруссии нет, и ВОЗ никак не сможет на это повлиять, а также объяснил, в связи с чем, сам Лукашенко отправится на субботник в регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС.
«Юридически коронавируса в Беларуси нет. И эпидемии никакой нет. А ВОЗ – такая организация, которая не может ничего приказать суверенной республике, ВОЗ и ныне там, откуда можно только советовать. В том, что локацией для поездки руководителя республики на субботник выбран один из регионов, пострадавших от аварии ЧАЭС, нет никакой новизны. Это просто давняя традиция, которая была заведена в противовес оппозиционной акции под названием «Чернобыльский шлях». Говоря по правде, “шлях” этот давно гигнулся, а на “коронавирусный шлях” местные борцы с режимом не смогли раскрутиться. И говорить сегодня о разнице между оппозицией Лукашенко и самим Лукашенко совершенно бессмысленно. Так что президент всего лишь продолжает предвыборное турне, и он просто обязан попасть в кадр с лопатой. Это тоже дань великой белорусской политической традиции», - заметил Александр Зимовский.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал о проблемах, с которыми столкнулась белорусская экономика, и заявил, что финансовая помощь из Европы будет потрачена президентом республики на реструктуризацию долгов и предвыборную кампанию.
«Суммарно Белоруссия запросила в европейских организациях около 2 млрд долларов и ожидает теперь, когда эти средства поступят. Лукашенко поклялся, что все эти деньги он отдаст на медицину, но это лукавство и на медицину он выделит несколько миллионов, а остальные средства пойдут на реструктуризацию долгов и его предвыборную кампанию», - сообщил Дмитрий Болкунец.
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