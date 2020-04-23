«Юридически коронавируса в Белоруссии нет». Политолог о субботнике 25 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался переносить или отменять республиканский субботник, запланированный на 25 апреля. По его мнению, так как люди всё равно работают в пятницу, ни на что не повлияет, если они придут на работу и в субботу.

«Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело», - сказал Александр Лукашенко.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему белорусский президент не готов отказаться от субботника даже в период пандемии коронавируса.

«У этого мероприятия именно экономическая заданность. С начала года белорусский бюджет сильно прохудился и испытывает трудности с наполнением. Уже начались разговоры о секвестре. А субботник это просто дополнительный источник денег для пополнения казны. Да и считать субботник угрозой дальнейшего всплеска коронавируса в Беларуси в корне неверно. Технически субботник не предусматривает принудительного массового выхода на улицу и скопления людей. Поэтому когда в начале следующей недели в оценке количества больных коронавирусом в Беларуси речь пойдёт о пятизначных цифрах, с субботником никто такой поворот событий связывать не станет. Я поясню, почему субботник не массовый. Сегодня-завтра работники бухгалтерий просто механически спишут однодневный заработок каждого трудящегося на каждом предприятии, и на этом субботник для 98% белорусов закончится. Разве что местное начальство выйдет вместе с президентом, походить с граблями и мётлами перед телекамерами, но это так, по принципу "мы пахали". Потом только цифры объявят, сколько было получено от этой добровольной сдачи и какой будет экономический эффект», - сообщил политолог.