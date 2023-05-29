«Мужчинам, которых заперли в концлагере имени президента Украины Владимира Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — подчеркнул он. Соскин добавил, что происходящему способствуют США и Евросоюз.

ПОВЕСТКА ЗА ЛЕПСА

Вместе с тем власти отмечают, что будут вручать повестки гражданам в любых общественных местах. В частности, начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что повестку можно будет получить даже во время отдыха на пляже.

Ранее повестки вручили компании мужчин в центре Львова, среди которых были жители Одессы, сообщил Telegram-канал «Одесса сейчас: Новости». Отмечается, что молодые люди громко слушали песни российского исполнителя Григория Лепса. Также на них составили протоколы за хулиганство.

А в минувшие выходные приятное с полезным совместили в парках Киева: там в рамках противопожарных рейдов повестки для уточнения данных вручали отдыхающим за шашлыками.

ДЕЛИМ НА ДВА

Вместе с тем массовая раздача повесток на Украине принесла свои плоды. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе встречи «Кибер Фронт Z» заявлял, что украинские войска сумели подготовить для контрнаступления около 200 тысяч человек. При этом, добавил он, по некоторым оценкам, численность ВСУ может составлять около 400 тысяч человек. Недооценивать этим данные нельзя, подчеркнул Пригожин.

В свою очередь председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что официальным заявлениям со стороны украинской власти о том, что Украине удалось собрать 400 тысяч бойцов для контрнаступления, верить не стоит. Эту цифру нужно делить на два, уверен Липовой.

«Говорить о монолитной силе тех подразделений, которые сейчас якобы находятся в резерве и готовятся к наступлению, можно с большой натяжкой. Это разношерстная публика, которая в любой момент готова сложить оружие и разбежаться — такое у меня впечатление… Цифры разные идут: 200 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч… Это вбросы, чтобы нам пощекотать нервы. Откуда они их берут? Растут как грибы? Даже если они набрали подростков и стариков — участников Куликовской битвы — они столько не соберут», — добавил военнослужащий.

«ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ ИЛИ УБЕГАЙТЕ!»

В свою очередь пользователи Twitter призвали Зеленского к как можно скорейшему завершению конфликта. Они обрушились с критикой на украинского лидера за его нежелание остановить боевые действия после интервью президента Украины. В нем он пожаловался на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, который российские войска нанесли в День Киева (последнее воскресенье мая).

«Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Все, что ему нужно сделать, — это отказаться от НАТО, и все закончится», — заявил пользователь под ником Brandon McConnell.

Вторит ему и пользователь Amber.

«Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка», — отрезал он.

В свою очередь RedPilledExLiberal назвал позорной отправку тысяч неподготовленных людей в мясорубку Артемовска, а Oligarch потребовал вернуть деньги налогоплательщиков.

«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!» — добавил BitMoney & Co.