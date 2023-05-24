Столтенберг назвал невозможным вступление Украины в НАТО во время конфликта
24 мая 202316:33
НАТО не рассматривает вариант со вступлением Украины в альянс во время ее конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, его слова приводит Reuters.
Он счел «для всех понятным», что вопрос о членстве НАТО в разгар конфликта невозможен.
«Я думаю, что все уже поняли, что вопрос о том, чтобы стать членом НАТО в разгар конфликта, не входит в повестку дня», - заявил Столтенберг.
Ранее генсек альянса анонсировал принятие странами НАТО многолетнюю программу военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru