Непредсказуемое продолжение: Кто примирит воюющие Пакистан и Афганистан
В регионе конфликта Пакистана и Афганистана могут оживиться сторонние игроки, которые воспользуются ситуацией нестабильности и неспособностью региона самостоятельно решить свои проблемы, сказал НСН Андрей Серенко.
Конфликт между Кабулом и Исламабадом крайне непредсказуем, его можно назвать самым серьезным столкновением в регионе за последние 20 лет, сказал в эфире НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Бои начались 9 октября после ударов Пакистана по целям организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) в Кабуле и других провинциях Афганистана. Официально Исламабад не признает свою причастность к этим атакам. В ночь на 12 октября талибы (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана», признанного террористической организацией в России) начали обстреливать пакистанские пограничные посты, после чего начались полноценные боестолкновения. По их результатам Пакистан сообщил о 23 погибших военных со своей стороны и более чем о 200 ликвидированных бойцах со стороны Афганистана. Серенко предрек подобным столкновениям многочисленные повторения.
«За последние 20 лет это — самый серьезный конфликт с такой интенсивностью и слабой предсказуемостью. Скорее всего, это далеко не последний конфликт такого рода, вполне возможны его многочисленные повторения. Сегодня отношения между странами абсолютно конфликтные. Попытки как-то договориться ни к чему не привели. Афганский «Талибан» по-прежнему рассматривает пакистанский «Талибан» как свою союзную структуру и оказывает ему активную поддержку. Пакистанские талибы наращивают свою активность по продвижению своего влияния в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане и не собираются отказываться от этой линии. Соответственно, эта экспансия сопровождается ростом числа нападений на пакистанских военнослужащих, полицейских и так далее. Разумеется, Исламабад пытается каким-то образом эту активность остановить, во многом справедливо рассматривая талибский Афганистан в качестве стратегического тыла для пакистанского «Талибана». Этот замкнутый круг и привел к тому, что вспыхнул тот конфликт, который мы наблюдаем с 9 октября», — сказал собеседник НСН.
По его словам, конфликт между Афганистаном и Пакистаном крайне непредсказуемым, что делает его главным фактором дестабилизации в регионе.
«Конфликт непредсказуемый: он может возникнуть ни из чего внезапно и также внезапно прекратиться, без каких-либо уроков или выводов для воюющих сторон. То есть просто перестанут стрелять на какое-то время, и при этом все предпосылки для продолжения противостояния сохранятся. Кроме того, этот конфликт становится важным и главным инструментом дестабилизации всего региона», — отметил Серенко.
Помимо всего прочего, эксперт предрек втягивание сторонних игроков в конфликт Кабула и Исламабада.
«Реальных политических инструментов купирования такого конфликта в регионе явно нет. Страны регионы не готовы к решению задач такого рода. Никакие региональные площадки явно сегодня не используются для того, чтобы остановить эту эскалацию. Индия не может повлиять на ситуацию, так как является гипотетическим противником Пакистана. Китай же теоретически мог бы выступить в таком амплуа, однако пока не торопится. Россия тоже молчит. С учетом разговоров президента США Дональда Трампа о том, что он хочет вернуть базу Баграм в Афганистане, с учетом в принципе растущей активности американцев и стран Европейского Союза, в регионе могут оживиться внерегиональные игроки, которые воспользуются вот этой ситуацией нестабильности и неспособностью региона самостоятельно решить свои проблемы», — заключил эксперт.
МИД Пакистана накануне сообщил, что Исламабаду и Кабулу удалось договориться о временном прекращении огня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обращения Катара и Саудовской Аравии к сторонам конфликта стали причиной паузы в боестолкновениях на границе. Талибы публично заявляли, что остановили огонь по просьбе Дохи и Эр-Рияда. Кроме того, свое посредничество предлагали Китай и Иран. При этом еще в ночь на 15 октября боестолкновения на двух ключевых участках границы — в округе Куррам и в районе Кандагар-Белуджистана — продолжались. Утром Кабул сообщил о 12 погибших мирных гражданах и около 100 пострадавших в результате обстрелов со стороны Исламабада.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бортников обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине
- Александра Маршала наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- МВД опровергло информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- Непредсказуемое продолжение: Кто примирит воюющие Пакистан и Афганистан
- Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
- Цена золота обновила исторический максимум и превысила $4250 за унцию
- Китай успешно осуществил 600-й запуск ракеты серии «Чанчжэн»
- ПВО уничтожила над Россией 51 украинский беспилотник
- Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru