Помимо всего прочего, эксперт предрек втягивание сторонних игроков в конфликт Кабула и Исламабада.

«Реальных политических инструментов купирования такого конфликта в регионе явно нет. Страны регионы не готовы к решению задач такого рода. Никакие региональные площадки явно сегодня не используются для того, чтобы остановить эту эскалацию. Индия не может повлиять на ситуацию, так как является гипотетическим противником Пакистана. Китай же теоретически мог бы выступить в таком амплуа, однако пока не торопится. Россия тоже молчит. С учетом разговоров президента США Дональда Трампа о том, что он хочет вернуть базу Баграм в Афганистане, с учетом в принципе растущей активности американцев и стран Европейского Союза, в регионе могут оживиться внерегиональные игроки, которые воспользуются вот этой ситуацией нестабильности и неспособностью региона самостоятельно решить свои проблемы», — заключил эксперт.

МИД Пакистана накануне сообщил, что Исламабаду и Кабулу удалось договориться о временном прекращении огня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обращения Катара и Саудовской Аравии к сторонам конфликта стали причиной паузы в боестолкновениях на границе. Талибы публично заявляли, что остановили огонь по просьбе Дохи и Эр-Рияда. Кроме того, свое посредничество предлагали Китай и Иран. При этом еще в ночь на 15 октября боестолкновения на двух ключевых участках границы — в округе Куррам и в районе Кандагар-Белуджистана — продолжались. Утром Кабул сообщил о 12 погибших мирных гражданах и около 100 пострадавших в результате обстрелов со стороны Исламабада.

