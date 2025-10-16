СМИ: США планируют разместить международные стабилизационные силы в Газе

Власти США разрабатывают план по отправке в сектор Газа международных стабилизационных сил. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома.

По данным агентства, Вашингтон ведет переговоры о формировании в анклаве международного контингента с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром, Азербайджаном. Двести американских военнослужащих в регионе должны будут осуществлять координацию и надзор при размещении стабилизационных сил.

Как отметили источники, пока сохраняется высокая напряженность между армией Израиля и силами палестинского движения ХАМАС. Соединенные Штаты рассчитывают добиться базовой стабилизации ситуации, затем в анклав смогут зайти международные силы.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ опасается рецидивов кризиса в Газе и призывает все вовлеченные страны не допустить такого развития событий, сообщает РЕН ТВ.

