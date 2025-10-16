Сеть 7-Еleven захотела зарегистрировать товарные знаки в России

Американская сеть магазинов 7-Еleven намерена зарегистрировать товарные знаки в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Организация подала заявки в том числе на регистрацию брендов для производства и продажи различных товаров и напитков.

Согласно данным базы Роспатента, 7-Еleven уже зарегистрировала логотипы в России. Один из них действителен до 2032 года.

Ранее стало известно, что компания Sony подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia, напоминает РЕН ТВ.

