Сеть 7-Еleven захотела зарегистрировать товарные знаки в России
16 октября 202511:11
Американская сеть магазинов 7-Еleven намерена зарегистрировать товарные знаки в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Организация подала заявки в том числе на регистрацию брендов для производства и продажи различных товаров и напитков.
Согласно данным базы Роспатента, 7-Еleven уже зарегистрировала логотипы в России. Один из них действителен до 2032 года.
Ранее стало известно, что компания Sony подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia, напоминает РЕН ТВ.
