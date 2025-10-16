В РФ на электронную трудовую книжку перевели 24 млн работников
Около 24 млн работников перевели на электронную трудовую книжку в России. Об этом говорится в сообщении Социального фонда.
«Одним из главных преимуществ цифрового документа работники называют постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно в считанные минуты через "Госуслуги"», - отметило ведомство.
Также документ позволяет дистанционно направлять информацию при трудоустройстве. Благодаря электронной трудовой книжке компании могут уйти от устаревших форм учета. Кроме того, цифровой формат повышает уровень сохранности и безопасности данных.
Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что с помощью электронной трудовой книжки россияне могут проверить, передает ли работодатель сведения в Соцфонд.
