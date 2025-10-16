В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
16 октября 202509:56
Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировали в провинции Папуа в Индонезии. Об этом сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.
«Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к северо-западу от Сарми, Папуа», - отмечается в сообщении.
Подземные толчки произошли на глубине 21 километра. Сведений об ущербе и пострадавших в результате сейсмособытия не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на территории Тувы, пишет «Свободная пресса».
