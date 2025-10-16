Глава МИД Польши: Tomahawk можно использовать для атак по НПЗ в России

«Он... опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией», — отмечается в материале.

По мнению главы польского МИД, ракеты можно применять для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов в отношении РФ, которые может осуществить с помощью Tomahawk в случае поставки ракет, напоминает РЕН ТВ.

