Глава МИД Польши: Tomahawk можно использовать для атак по НПЗ в России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал поставку Украине американских ракет Tomahawk для ударов по территории России. Об этом сообщает The Guardian.

«Украина не справится»: В России не испугались ракет Tomahawk

«Он... опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией», — отмечается в материале.

По мнению главы польского МИД, ракеты можно применять для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов в отношении РФ, которые может осуществить с помощью Tomahawk в случае поставки ракет, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияРакетыПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры