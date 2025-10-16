Глава МИД Польши: Tomahawk можно использовать для атак по НПЗ в России
16 октября 202510:27
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал поставку Украине американских ракет Tomahawk для ударов по территории России. Об этом сообщает The Guardian.
«Он... опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией», — отмечается в материале.
По мнению главы польского МИД, ракеты можно применять для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов в отношении РФ, которые может осуществить с помощью Tomahawk в случае поставки ракет, напоминает РЕН ТВ.
