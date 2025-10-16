Анна Пересильд озвучила аудиокнигу «Алиса в стране чудес»
Исполнительница главной роли в экранизации «Алисы в стране чудес» Анна Пересильд озвучила одноименную аудиокнигу. Об этом рассказали НСН в книжном сервисе «Строки».
Послушать оригинальный текст книги в озвучке Пересильд можно будет с 23 октября в книжном сервисе.
Впервые опубликованное в 1865 году, произведение Льюиса Кэрролла до сих пор считается самой популярной и читаемой сказкой в мире. История девочки, провалившейся в кроличью нору и попавшей в фантастический мир, уже давно покорила сердца читателей всех возрастов.
Вместе с Анной Пересильд в экранизации приняли участие Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Милош Бикович и другие российские актеры. Над проектом работают компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и «Газпром-Медиа Холдингом». Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова («Между нами химия»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
