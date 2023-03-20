Китайские СМИ предрекли исход российско-украинского конфликта

Закрытая конференция передовых экспертов США по внешней политике страны продемонстрировала, что Украина может проиграть России в конфликте на истощение вопреки усилиям западных стран. В то же время Россия продолжит контролировать большую часть территории Донбасса и Азовское море. Об этом заявили обозреватели китайского издания Asia Times.

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По словам журналистов, Киев принудят к урегулированию конфликта с Москвой, поскольку Украина растратила почти все силы и вооружение.

Колумнисты отметили, что у Вашингтона имеются политические ограничения в отношении помощи Киеву. Если через пару лет она не сможет стать больше, то предпочтительнее уменьшить потери сегодня.

Китайские журналисты полагают, что Вашингтон недооценивает Москву и из-за этого сдает мировые позиции. Обозреватели полагают, что Белый дом не может обеспечить Киев артснарядами. Поэтому лучше всего будет немедленно прекратить огонь, заключили колумнисты.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают неприемлемыми призывы к перемирию между Россией и Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
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