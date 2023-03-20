Китайские СМИ предрекли исход российско-украинского конфликта
Закрытая конференция передовых экспертов США по внешней политике страны продемонстрировала, что Украина может проиграть России в конфликте на истощение вопреки усилиям западных стран. В то же время Россия продолжит контролировать большую часть территории Донбасса и Азовское море. Об этом заявили обозреватели китайского издания Asia Times.
По словам журналистов, Киев принудят к урегулированию конфликта с Москвой, поскольку Украина растратила почти все силы и вооружение.
Колумнисты отметили, что у Вашингтона имеются политические ограничения в отношении помощи Киеву. Если через пару лет она не сможет стать больше, то предпочтительнее уменьшить потери сегодня.
Китайские журналисты полагают, что Вашингтон недооценивает Москву и из-за этого сдает мировые позиции. Обозреватели полагают, что Белый дом не может обеспечить Киев артснарядами. Поэтому лучше всего будет немедленно прекратить огонь, заключили колумнисты.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают неприемлемыми призывы к перемирию между Россией и Украиной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- Махинации застройщиков могут оставить сотни жителей Балашихи без жилья
- В МИД Китая заявили, что США наживаются на украинском кризисе
- Генерал Мини: Байден может чередовать реконструкцию Украины с вооружением
- Евросоюз поддержал решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина
- Возле трассы в Запорожье обнаружили неразорвавшиеся снаряды
- За бортом Си Цзиньпина наблюдают онлайн более 14 тысяч человек
- Нижегородский арбитражный суд арестовал российские активы Volkswagen
- Китайские СМИ предрекли исход российско-украинского конфликта
- Доктор Мясников назвал опасный для диабетиков вкус сока
- Опрос: 82% россиян чувствуют себя счастливыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru