Билан отметил участников из Белоруссии и Казахстана накануне «Интервидения»

Российский певец Дима Билан заявил, что не хотел бы выделять фаворита международного конкурса «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве, сообщает RT.

По словам музыканта, ему близка индийская музыка, а арабская импонирует своей сложной структурой.

Также Билан подчеркнул, что слышал о белорусской конкурсантке, а в числе участников особо выделил представителя Казахстана AMRE, назвав его «очень талантливым вокалистом».

Билан является послом «Интервидения». Россию на конкурсе представляет певец Шаман (Ярослав Дронов), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
