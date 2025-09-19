Билан отметил участников из Белоруссии и Казахстана накануне «Интервидения»

Российский певец Дима Билан заявил, что не хотел бы выделять фаворита международного конкурса «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве, сообщает RT.

По словам музыканта, ему близка индийская музыка, а арабская импонирует своей сложной структурой.