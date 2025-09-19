Билан отметил участников из Белоруссии и Казахстана накануне «Интервидения»
Российский певец Дима Билан заявил, что не хотел бы выделять фаворита международного конкурса «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве, сообщает RT.
По словам музыканта, ему близка индийская музыка, а арабская импонирует своей сложной структурой.
Также Билан подчеркнул, что слышал о белорусской конкурсантке, а в числе участников особо выделил представителя Казахстана AMRE, назвав его «очень талантливым вокалистом».
Билан является послом «Интервидения». Россию на конкурсе представляет певец Шаман (Ярослав Дронов), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билан отметил участников из Белоруссии и Казахстана накануне «Интервидения»
- Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
- В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными
- Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
- Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
- Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
- Индюшки вместо Мальдив: Милонов рассказал, куда потратить миллион рублей
- Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике
- НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru