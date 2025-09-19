Страны ЕС начнут согласование 19-го пакета санкций против России 26 сентября
Постоянные представители стран Евросоюза 26 сентября проведут первое заседание по обсуждению предложений Еврокомиссии о введении 19-го по счету пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в повестке дня встречи.
Еврокомиссия представила проект ограничительных мер 19 сентября. В документе предлагается ввести с 2027 года запрет на импорт российского сжиженного природного газа, расширить экспортно-импортные ограничения, ужесточить санкции в отношении банковского сектора, а также распространить персональные меры на ряд физических лиц и организаций, отмечает RT.
Обсуждение начнется в 9:30 по брюссельскому времени (10:30 мск). После согласования на уровне постпредов пакет передадут на техническое утверждение министрам стран ЕС.
Окончательные меры вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
