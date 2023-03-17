Путин обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Кремле «высоко ценят сдержанную и выверенную позицию» китайских властей по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости.
По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Москве будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине.
«Я просто уверен, что лидеры обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого - посмотрим», - подчеркнул Ушаков.
Он также напомнил о предложенном Пекином мирном плане и указал, что КНР демонстрирует «понимание истинных причин возникшего кризиса».
Ранее в МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным проведёт углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщает НСН.
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