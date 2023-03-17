Путин обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Кремле «высоко ценят сдержанную и выверенную позицию» китайских властей по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости.

Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет

По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Москве будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине.

«Я просто уверен, что лидеры обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого - посмотрим», - подчеркнул Ушаков.

Он также напомнил о предложенном Пекином мирном плане и указал, что КНР демонстрирует «понимание истинных причин возникшего кризиса».

Ранее в МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным проведёт углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСпецоперацияСи ЦзиньпинВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры