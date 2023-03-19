СМИ: США не приемлют призывов к перемирию на Украине в настоящее время

Путин: РФ в 2014-м не была готова к более серьезным действиям, чем предпринятые в рамках Крымской весны

Вучич: ордер МУС об «аресте» Путина лишает Запад возможности вести переговоры с РФ

СМИ: в Египте прошли палестино-израильские переговоры

СКР: самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил аварийную посадку в Иркутске

Мэрия Москвы: в столичном зоопарке вылупился детеныш чрезвычайно редкой лучистой черепахи