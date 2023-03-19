СМИ: США не приемлют призывов к перемирию на Украине в настоящее время

Соединенные Штаты Америки считают неприемлемыми призывы к перемирию с Киевом. Такое заявление координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сделал в свете планирующейся встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу Fox News 19 марта.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», – заявил Кирби.

Он опасается, что «это только ратифицирует завоевания России», достигнутые к настоящему времени, а также якобы позволит президенту России Владимиру Путин спланировать новое наступление и подготовить для этого людей.

Ранее заместитель постоянного представителя Пекина при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай настаивает на политическом урегулировании конфликта на Украине и намерен играть в этом активную роль.

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ФОТО: РИА Новости
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