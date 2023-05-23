«Нечего терять»: Венгерский политолог о мирном плане Орбана по Украине

Европа осознает желание Киева усложнить ситуацию, заявил ф эфире НСН венгерский политолог Габор Штир.


Венгерский политолог, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявил, что многие страны Европы понимают необходимость заключения с Россией соглашения о будущем европейской безопасности, однако не могут говорить об этом официально.

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Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюсселю необходимо заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. Штир указал на правильность слов Орбана.

«Все, что сегодня говорил Орбан – очень разумно. Я думаю, из этого надо исходить. Официально в Европе у Орбана почти нет союзников. Противников много. Некоторые политики неофициально считают, что о подобных вещах надо говорить, но официально об этом никто не скажет То, что говорит Орбан, Евросоюз поддерживать не будет 100%. Орбан об этом так свободно заявляет, так как нечего терять. Я считаю, что этот вопрос нельзя обходить стороной. Его надо обсуждать», - рассказал собеседник НСН.

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По его словам, Европа осознает намерения Киева усложнить ситуацию.

«Негласно президент Франции Эмманюэль Макрон во многом согласен с Орбаном, но официально он не может об этом говорить, так как тогда будут проблемы у него. Насчет высказывания Борреля могу сказать, что создается впечатление, что даже он понимает что-то. Многие страны Европы негласно понимают, что Киев делает все для того, чтобы усложнять ситуацию. Евросоюз прекрасно понимает, что Киев бессмысленно показывает мускулы», - резюмировал политолог.

Ранее экс-советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон негласно может поддерживать мирные инициативы Венгрии, но объявит открыто о них только после прекращения боевых действий на Украине.

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Фото: fidesz.hu
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