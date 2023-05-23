«Нечего терять»: Венгерский политолог о мирном плане Орбана по Украине

По его словам, Европа осознает намерения Киева усложнить ситуацию.

«Негласно президент Франции Эмманюэль Макрон во многом согласен с Орбаном, но официально он не может об этом говорить, так как тогда будут проблемы у него. Насчет высказывания Борреля могу сказать, что создается впечатление, что даже он понимает что-то. Многие страны Европы негласно понимают, что Киев делает все для того, чтобы усложнять ситуацию. Евросоюз прекрасно понимает, что Киев бессмысленно показывает мускулы», - резюмировал политолог.

Ранее экс-советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон негласно может поддерживать мирные инициативы Венгрии, но объявит открыто о них только после прекращения боевых действий на Украине.

